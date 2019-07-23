Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısında değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyuma ilişkin değişiklikler yapıldı. Buna göre, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) Kırsal Kalkınma Programı ve desteklerine ilişkin olarak oluşturulan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin başkanı, bakan yardımcısı olacak.

Komitede yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, komitede bakanlık temsilcisi yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Bütçe Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacak.

Komitede yer alacak sivil toplum kuruluşları arasına da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği eklenirken, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü çıkarıldı.

Komite çalışmalarına gözlemici olarak katılabilecek kurumlar arasına ise Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü eklendi.

Komitenin sekretarya hizmetleri de IPARD Programı Yönetim Otoritesi tarafından yürütülecek.

Komite, sadece IPARD programları için, programın devam eden ve ara değerlendirme raporlarını inceleyecek.

Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA