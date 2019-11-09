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Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan, 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 projenin onaylandığını bildirdi.

09.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:24Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan, 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 projenin onaylandığını bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 16 Şubat'ta çıktığı IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3. grup sonuçlarının Kurumun internet adresinden açıklandığını bildiren Pakdemirli, "IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan ve 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 proje onaylandı. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı." ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli, bu destek sayesinde kırsalda 400 milyon liranın üzerinde bir tutarda yatırım yapılmasının ve 600 kişilik yeni istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.
Pakdemirli, hibe desteği alacak projelere ilişkin, "33'ü besi çiftliği, 35'i süt çiftliği, 12'si broyler, 3'ü yumurtacılık, 11'i süt işleme, 2'si kırmızı et işleme, 1'i kanatlı eti işleme, 4'ü su ürünleri işleme, 32'si de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor." bilgisini verdi.
Söz konusu program kapsamda desteklenecek proje sayısının toplamda 394'e ulaştığını ve bunlar için 430 milyon lira hibe sağlanacağını ifade eden Pakdemirli, böylece kırsalda 1 milyar lira yatırım ve bin 600 kişilik yeni istihdam oluşturulacağını belirtti.
Bakan Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde, modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin sayısını artırmak amacıyla TKDK üzerinden IPARD-II hibelerini kullandırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: AA

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