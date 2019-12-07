Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda 84 proje için 113 milyon lira destek verileceğini belirterek, "Bu hibe sayesinde kırsalda 275 milyon lira yatırım yapılması ve 400 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, IPARD-II destekleri 5'inci başvuru çağrısı 4'üncü grubunda desteklenen projelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygun bulunan ve onaylanan projelerin www.tkdk.gov.tr adresinden ilan edildiğini vurgulayan Pakdemirli, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını bildirdi.

Kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerinin altını çizen Pakdemirli, 16 Şubat'ta çıkılan "IPARD-II 5. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 4'üncü grubunda 84 projeye toplam 113 milyon lira hibe sağlanacağını kaydetti.

Pakdemirli, "Bu hibe sayesinde kırsalda 275 milyon lira yatırım yapılması ve 400 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin 23'ü meyve-sebze soğuk hava deposu, 21'i süt çiftliği, 16'sı besi çiftliği, 10'u broyler çiftliği, 6'sı süt işleme, 5'i kırmızı et işleme, 2'si su ürünleri işleme ve 1'i de kanatlı eti işleme yatırımını kapsıyor." ifadelerini kullandı.

8 yılda 14 binden fazla tesis desteklendi

Pakdemirli, IPARD-II kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik yeni proje başvuru çağrılarının da devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"25 Kasım'da 50 milyon avro (320 milyon lira) hibe bütçeli IPARD-II 8. proje başvuru çağrısına çıkıldı. Bu çağrıda, işleme ve pazarlama sektörlerinde makine-ekipman alımı ve yenilenebilir enerji ekipmanları desteklenecek. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40-50 hibe sağlanacak. Böylece IPARD-II 8. başvuru çağrısıyla birlikte 2019 yılında çıkılan proje başvuru çağrı miktarı toplamda 443 milyon avroya (2,8 milyar lira) ulaşmış olacak."

Bakanlık olarak IPARD kapsamında son 8 yılda önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda sağlanan 4 milyar lira hibeyle 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını, 7 bini kadın ve gençlere ait olmak üzere 14 binden fazla tesisin desteklendiğini ve 60 bin yeni istihdam oluşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA