Kırsal Kalkınmada Üreticiye Tam Destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '%25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi kapsamında 277 üreticiye 2 bin adet arı kovanı dağıttı. Tarımsal üretimin kalkınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, bal üretiminin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi amacıyla üreticinin desteklendiğini de sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin '% 25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi' kapsamında, üreticilere arı kovanlarını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Arabayatağı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, arıcılığın önemine değinen Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mız tarafından Bursa genelinde tarımsal teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amaçlarıyla eğitim ve destekleme hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Bursa'nın üretimdeki payını artırmak için arıcılarımıza boş kovan, kovan altlığı ve arıcılık malzemesi desteklemelerinin yanı sıra seminer ve eğitim çalışmaları yapıyoruz" dedi.

277 üreticiye 2 bin kovan

Başkan Aktaş, arıcılığın en yaygın tarımsal faaliyetlerden olduğunu ve dünyadaki gibi Türkiye'de de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline geldiğini söyleyerek, "Arıcılık, bir sanat ve aşktır. Arıcılık, az sermayeyle toprağa bağlı olmadan yapılabiliyor. Bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünlerle kısa sürede gelir getiriyor" dedi.

Bal arılarının tozlaşma hizmetleri gibi bitkisel üretime olan katkılarının da arı ürünlerinden sağlanan gelirle kıyaslanamayacak düzeyde olduğuna değinen Başkan Aktaş, "Son yıllarda arı popülasyonunun dünya çapında hızla azaldığı endişesinin nedeni, arıların dayanaklığını tahrip eden tarımsal ilaçların yaygın olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde de önlem olarak bazı etkin maddeli kimyasal maddelerin ruhsatları iptal edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hem gıda, hem de ilaç olarak kullanılmış olan bal, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri ile içerisindeki vitaminler ve mineraller bakımından, insan sağlığı açısından önemli olan birçok etkenleri içeriyor" diye konuştu.

Başkan Aktaş, dünyada bal üretiminde % 30 dilimle Çin'in 1., Türkiye'nin ise % 7'lik dilimle 2. sırada olduğunu belirterek, "2017 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 84 bin işletme, 8 milyon arı koloni varlığı ile 114.471 ton bal üretimi gerçekleşmiş. Bursa'da ise 88 bin arı kovanı ile 980 ton bal üretimi gerçekleşmiş. İstatistiklere göre ülke bazında, son 10 yılda bal üretiminde % 50 oranında artış sağlandığı görülüyor" dedi.

Bal üretiminde kalite ve verim artıyor

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, '% 25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi' ile 277 kişiye 2 bin adet boş kovan desteği veriyoruz. Bugüne kadar toplam 8 bin civarında arı kovanı desteği verdik. Kovan başına bal verimi ise ortalama 13-14 kg kadardır. Bu proje ile ana hedefimiz, kovanlarımızı iyileştirerek, bal üretimini daha kaliteli ve verimli hale getirebilmektir" şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından, törene katılan üreticilere arı kovanlarını teslim eden Başkan Aktaş, üreticilerle de sohbet etti.

Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanvekili Hasan Cengiz ise kente katkılarından ve arı üreticilerine desteklerinden dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da törene katıldı. Program, günün anısına fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler