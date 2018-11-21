Kırsal Mahallede Temizlik Tarımsal Üretime Katkı Sağladı

AHMET KAPLAN - Diyarbakır
'da görevlendirme yapılan Bismil
Belediyesince, kırsal mahallelerde başlatılan temizlik çalışması ile tarımsal üretime de destek sağlandı.
Bismil Belediyesine yapılan görevlendirme ile hem ilçenin yıllardır süregelen sorunları bir bir çözülürken, toplumun her kesiminin yaşamına dokunacak çalışmalar takdir topluyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce bu kapsamda yürütülen temizlik çalışması ile kırsal mahalleler temiz ve bakımlı bir görünüm kazandı.
Çalışmalarda çöplerin yanı sıra toplanan hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlar ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucu tarımsal üretime katkı sağlanması kararı alındı.
Kırsal mahalle ve mezralarda yaklaşık 30 bin ton hayvan gübresi toplanarak tarım arazileriyle buluşturuldu.
Yöredeki vatandaşlar yaşadıkları mahallelerin temizlenmesinden çiftçi de girdi maliyetlerinin azaltan çalışmadan memnun.
"Talebe göre hizmeti geliştirmeye devam ediyoruz"
Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi devraldıkları günden bu yana kendilerinden önce yapılmayan çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Önceki dönemdeki belediyecilik anlayışında kırsal mahallelerin ihmal edildiğini ve hizmet alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yüksel, kendi dönemlerinde ise kırsal mahallelerin belediye hizmetlerinden faydalanması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Yüksel, hizmetlerin başında temizliğin geldiğini, 120 kırsal mahalle ile 80 mezrada yaklaşık 100 personelle haftada 2, ihtiyaca göre 3 günde bir çöplerin toplandığını aktaran Yüksel, "Köy ve mezralarda çöp konteynerleri yoktu. Tüm köy ve mezralara 1200 civarında çöp konteyneri ulaştırdık. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden oldukça memnun. Talebe göre hizmeti geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.
Üreticinin maliyeti azaldı
Temizlik çalışmaları yürüttükleri sırada kırsal mahallelerden toplanan hayvansal atıkların değerlendirilmesi konusunda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:
"Bu atıkları tarım arazilerinde kullandığımız takdirde toprak yapısında iyileştirme sağlayacağını, çiftçimize artı değer katacağını, üreticinin maliyetlerini düşüreceğini öngördük. Kimyevi gübre kullanımının toprağın verimliliğini düşürme ihtimali ve ekstra masrafı var. Biz bu masrafı ortadan kaldırmakla kalmadık. 6 ayda 30 bin ton hayvansal atığı gübre olarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Önce bilgilendirme yaptık sonra teknik destek verdik. Çiftçimiz bu sayede girdi maliyetinin önemli bir kaleminden tasarruf etmiş oldu. Etrafta pis görüntü oluşturan, kötü kokuya neden olan hayvansal atıkları değerlendirmek suretiyle vatandaşımızın hem temizliğini yapmış olduk hem de uzun süre gübre sorununu çözmüş olduk."
"Köylünün sağlığı ve huzuru bizim için önemli"
Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Arap Karademir, başlatılan temizlik seferberliği kapsamında yürütülen projeyle tarlalardan daha verimli ürün edileceğini bildirdi.
Karademir, çalışmalara muhtarların ve vatandaşların da destek verdiğini anlatarak, "Köylünün sağlığı ve huzuru bizim için çok önemli. Belediye olarak ellimizden geldikçe yanlarında olacağız." diye konuştu.
Muhtarların aldıkları karar doğrultusunda bundan sonra gübrenin belirli yerlerde biriktirileceğini dile getiren Karademir, gübreleri toplamaya ve tarlalarla buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.
Muhtardan teşekkür
Baharlı Mahallesi Muhtarı İhsan Kaşım belediye sayesinde eskiden "köy" tüzel kişiliğine sahip tüm kırsal mahallelerin temiz bir duruma geldiğini söyledi.
Hayvan gübrelerinin tarlada değerlendirilmesine değinen Kaşım, "Belediye olmasaydı bu yükün altından kalkmamız mümkün değildi. Yıllarca birikmiş hayvan gübreleri ve çöpler bulunuyordu. Çocuklar bu çöplerin üzerinde oynuyor, dolayısıyla mikrop kapıyorlardı. Şu anda köy ile şehir arasında hiç fark kalmamıştır diye düşünüyoruz. Belediye çalışmalarıyla çok güzel başarılara imza attı. Belediyemizi tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.
Işıklar Mahallesi'nde çiftçi Muhammed Kaplan, başta temizlik olmak üzere birçok hizmete kavuştuklarını dile getirdi.
Temin edilen gübreyi tarlasında kullanacağını anlatan Kaplan, "Daha yüksek verim alacağım. Çiftçilere sağladığı katkıdan dolayı belediyemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Zahir Gönüz, proje sayesinde kırsal mahallelerin temiz bir görünüme kavuştuğunu belirtti.
"Takdire şayan bir hizmet." diyen Gönüz, bu çalışmalar için belediye yönetimi ve personeline teşekkür etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:17