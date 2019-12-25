Haberler » Güncel » Kırsal mahalledeki eski okul onarılarak halkın hizmete sunuldu - Haber

Kırsal mahalledeki eski okul onarılarak halkın hizmete sunuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitime geçen Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'ndeki kullanılmayan köy okulunu yenileyerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.

25.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:17 Kırsal mahalledeki eski okul onarılarak halkın hizmete sunuldu
Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitime geçen ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'ndeki kullanılmayan köy okulunu yenileyerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Mahalle Muhtarı Orhan Düçer'in talebi üzerine harabe haldeki kullanılmayan okul binasını belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniledi.
Taşımalı eğitime geçilmesinin ardından kullanılmayan ve fiziki koşullar elvermediği için değerlendirilemeyen bina, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından onarılmasıyla mahallelinin hizmetine sunuldu.
Mahallede muhtarlık binası bulunmadığı için okulun bir odası mahalle muhtarlığı yapıldı. Diğer odalardan biri de köye gelen sağlıkçılara tahsis edildi. Bir odası da kadınlarının toplanabilecekleri sosyal bir alana dönüştürüldü.

Altıeylül, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:56:57