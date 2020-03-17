Kırsal mahalleler mercek altında
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı ürünlerdeki fahiş fiyat yükselişinin önüne geçmek için jandarma tarafından kırsal mahallelerde denetleme başlatıldı.
17.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:55
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı ürünlerdeki fahiş fiyat yükselişinin önüne geçmek için jandarma tarafından kırsal mahallelerde denetleme başlatıldı.
Özellikle virüse karşı sıkça kullanılması önerilen başta kolonya olmak üzere temizlik ürünleri ile makarna ve bakliyat gibi gıdalara olan talebin artmasının ardından harekete geçen Jandarma Asayiş ve Belediye Ruhsat Birimi ekipleri, kırsal mahallelerdeki market ve bakkallarda denetim yaptı. Denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Muratlı Belediyesinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı başta parklar olmak üzere kamusal alanlar ile hizmet binalarında yaptığı temizlik ve ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Gün içerisinde Muratlı Kültür Merkezi ve kütüphanenin ilaçlandığı öğrenildi.
Öte yandan fiyatlarını fahiş olarak artıran esnafların Zabıta veya Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi istendi. - TEKİRDAĞ
Özellikle virüse karşı sıkça kullanılması önerilen başta kolonya olmak üzere temizlik ürünleri ile makarna ve bakliyat gibi gıdalara olan talebin artmasının ardından harekete geçen Jandarma Asayiş ve Belediye Ruhsat Birimi ekipleri, kırsal mahallelerdeki market ve bakkallarda denetim yaptı. Denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Muratlı Belediyesinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı başta parklar olmak üzere kamusal alanlar ile hizmet binalarında yaptığı temizlik ve ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Gün içerisinde Muratlı Kültür Merkezi ve kütüphanenin ilaçlandığı öğrenildi.
Öte yandan fiyatlarını fahiş olarak artıran esnafların Zabıta veya Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi istendi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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