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Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi

Baharın yüzünü gösterdiği bugünleri fırsat bilen belediye ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kazandırdı.

13.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:23
Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi

Kış yağışlarından tahrip olmuş yolların dolgusunu yapıp, asfalt öncesi zeminlerini hazırlayan ekipler, yayla yollarının düzenleme ve bakım çalışmalarını, mahallelerdeki duvarı yıkılmış mezarlık duvarlarının yeniden yapılması ve yol tesviye çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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