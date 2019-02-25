Kırsal Mahallelerde Kumlama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaynak: İHA

Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün kış yağışlarından ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı kırsal mahallelerde yürüttüğü kumlama-sıkıştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Öncesinde Sarıca, Zile ve Kulpak mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, benzer çalışmaları Sindelhöyük, Soysallı ve Çayırözü mahallelerinde de tamamladı. Yollarda oluşan deformasyon ve çamurlanmanın bitmesinden dolayı Başkan Cabbar ve ekiplere teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, taleplerine çok kısa sürede cevap verildiğini belirtti. Ekipler benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ