Kırsal Mahallelere Beton Sulama Kanalları Yapıldı

Van
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Özalp
ilçesine bağlı Dönerdere ve Emek mahallelerine yeni sulama kanalları yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla toplam 20 bin metrelik sulama kanalları ile 680 hektarlık alan suyla buluşturuldu.
Belediye ekipleri, kanalların geçtiği bölgelerde köprü ve sanat yapılarını da inşa ederek vatandaşları yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuşturdu.
Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan köylüler için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, şunları söyledi:
"Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
'nun talimatları ile Van'ın tüm köylerine hizmet odaklı çalışmalar başlattık. Bu yıl hayata geçirdiğimiz sulama kanalları projemiz çok şükür meyvelerini vermeye başladı. En kırsal ilçelerimizde bile vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz arazi sulama kanalları ile çiftçimizin daha iyi hasat elde etmesini hedefledik. Elimizden geldiği kadar vatandaşın isteklerine cevap verebilmek, sulamalarını yaptırabilmek bizim birinci öncelikli görevimizdir. Yaptığımız çalışmalarla çiftçilerin uzun süredir hasret kaldığı yatırımlarla yüzü güldü. Çiftçimizi böyle görmekte bizi mutlu ediyor. Çalışmalarımız devam edecek."
Daha önce su yetersizliğinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten mahallesi sakinleri de yeni hizmetle tarım arazilerini daha rahat sulama imkanı bulduklarını ifade etti.
Asfalt çalışmaları devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merkez İpekyolu
ilçesi Çavuşbaşı
Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı.
Yoğun bir araç trafiğinin olduğu cadde, 14 metre genişlik ve 1,2 kilometre uzunluğundaki asfalt çalışması ile otoyol standartlarına kavuşturuldu.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Ülker Cem Kaplan
, sıcak asfaltsız yol bırakmamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Kaplan, "İpekyolu ilçemizde bu yıl yaklaşık 52 kilometre muhtelif yol yapım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Halkımızın en rahat şekilde ulaşımlarını sağlaması anlamında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz saatlerinde yoğun olan ana arterlerde vatandaşlarımızın ulaşımlarını kısıtlamamak için ekiplerimiz gece yarılarında çalışmalarını yapıyor. Yukarı mahallelerimize ulaşım noktasında çok büyük bir öneme sahip olan Çavuşbaşı Caddesi de şu an itibarıyla asfaltlandı." diye konuştu.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:19