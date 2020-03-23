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Kırsal mahallelere dezenfektan dağıtıldı

İnegöl Belediyesi, 95 kırsal mahallenin muhtarına dezenfektan dağıttı.

23.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:43
Kırsal mahallelere dezenfektan dağıtıldı

Bu sayede bir yandan ekipler dezenfekte çalışmasını sürdürürken bir yandan da kırsal mahallelerde muhtarlık organizasyonuyla her gün dezenfekte çalışması yapılabilecek.

İnegöl Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve ortaya koyduğu çalışmalarla virüsle mücadelesini sürdürüyor. Dezenfekte çalışmaları, alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar başarılı şekilde devam ederken, geniş bir yüz ölçüme sahip olan şehrimizde tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarının sürdürülebilir olması adına yeni bir adım atıldı. İnegöl Belediyesi, ekiplerin yaptığı dezenfekte çalışmalarının ardından 95 kırsal mahalle muhtarına dezenfekte ilacı dağıttı.

Muhtarlar Derneği işbirliğinde yapılan organizasyonda, her kırsal mahalleye 5 litre dezenfektan dağıtıldı. 1 ton suya 1 litre olarak hazırlanan ilaçla her mahalle için 5 ton dezenfektan elde edilebilirken, bu sayede muhtarlıkların kırsal mahallelerde tankerlerle sürekli olarak dezenfekte işlemini sürdürebilmesi sağlanacak. İnegöl Belediye Başkanı Eşref Yiğit ile Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak nezaretinde tüm muhtarlara dağıtılan dezenfektanlar sayesinde kırsal mahalleler her gün dezenfekte edilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel

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