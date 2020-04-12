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Kırsal mahallelere maskeler dağıtıldı

Süleymanpaşa belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kırsal mahalleler için üretilen 32 bin maskeyi dağıtmaya başladı.

12.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:54
Kırsal mahallelere maskeler dağıtıldı
Süleymanpaşa belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kırsal mahalleler için üretilen 32 bin maskeyi dağıtmaya başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için başlattığı çalışmalarını
Kent genelinde 59 kırsal mahallesindeki 6 bin 500 haneye toplam 32 bin adet maske hazırlayan ekipler, maskeleri muhtarlara teslim ederek tüm kırsal mahallelerin maske ihtiyacını karşıladı.
Mart ayından bu yana Tekirdağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde maske üretimine başlayan Süleymanpaşa Belediyesi, üretilen maskeleri sağlık personelleri öncelikli olmak üzere pazarlarda ve kırsal mahallelerde dağıtıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Güncel
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