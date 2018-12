Kırsal Mahallere Verilen Tanker ve Eğitimler İtfaiyenin Elini Güçlendirdi

16 Aralık 2018 Pazar 12:39



AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, 2 yıl önce başlattıkları proje kapsamında 70'e yakın kırsal mahalleye yangına ilk müdahale tankeri dağıtıldığını ve eğitimlere katılan gönüllüler sayesinde yangınlara ilk müdahalede büyük başarı yakalandığını belirtti.Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 383 personel ve 96 araçla 1 milyon 100 bin Aydınlıya 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, 17 ilçe ve beldelerle birlikte 30 noktada yangın, trafik kazaları ve arama kurtarma olaylarına müdahale ettiklerini söyledi. Personel ve ekipmanların sürekli güncel tutulmaya çalışıldığını kaydeden Adanır, "Aydın'da 2 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu 'nun da desteğiyle itfaiyenin geç ulaşabileceği kırsal mahallelere yönelik olarak bir projeyi hayata geçirdik. 'Merkezlerde yaşayan insanların canı malı ne kadar aziz ise kırsal da yaşayan insanların malı canı da o kadar azizdir' diyen Başkanımız Özlem Çeçrioğlu, kırsal mahalleler için yangın tankeri talebimizi uygun buldu. Geçen süreçte 70'e yakın kırsal mahalleye yangına ilk müdahale tankeri dağıttık ve bunun çok semeresini gördük. Köylüye verdiğimiz eğitimler ve bu tankerler sayesinde itfaiye gelinceye kadar kırsalda çıkan ev, ahır ve arazi yangınlarına ilk müdahale başarıyla yapıldı. Gönüllü itfaiyeci olan köylü vatandaşlarımız, itfaiyenin ilk müdahaledeki yüzde 25'e yakın yükünü azalttı. Projemizi daha da genişleterek diğer kırsal mahallelerimize de bu tankerlerden vermek istiyoruz" diye konuştu."Başkan Çerçioğlu her türlü desteği veriyor"Aydın itfaiyesinin 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğuna vurgu yapan Adanır, "Yangın veya kaza olmasını istemeyiz ancak bunlar hayatın doğasında var. Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı olarak başta yangın ve trafik kazaları olmak üzere vatandaşımızın bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Teşkilatımıza araç gereç, kişisel donanım, araç üstü ekipman ve yangına müdahale araçları konusunda bize verdiği destekten ötürü Başkanımız Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz. Biz her zaman göreve hazır bir şekilde, Aydın halkının hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN