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Kırsal Terminal Kavşağı geçici olarak trafiğe kapanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından Şehitkamil İlçesi D 850 Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Kırsal Terminal Kavşağı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 12.02.2020 tarihinden 21.02.2020 tarihine kadar kavşak trafik akışına kapatılacak.

12.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:48Kırsal Terminal Kavşağı geçici olarak trafiğe kapanıyor
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından İlçesi D 850 Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Kırsal Terminal Kavşağı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 12.02.2020 tarihinden 21.02.2020 tarihine kadar kavşak trafik akışına kapatılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların mağdur olmaması için yol üzerine yerleştirilen yönlendirme trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur" ifadesine yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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