Kırsalda refah seviyesi yükseliyor

Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Alinur Aktaş, Orhangazi 'nin bütün mahallelerini daha yaşanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Orhangazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Nadır Sosyal Tesisleri'nde ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, bütün muhtarların sıkıntı ve taleplerini tek tek dinledi. Muhtarlar tarafından dile getirilen meselelerin önemli bir kısmının 2020 yatırım programında olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Burada bir iki saat içinde Orhangazi'nin bütün meselelerini çözmek hem maddi olarak hem hukuki olarak hem de fiziki olarak mümkün değil. Biz bir çivi daha fazla çakabilir miyiz? Onun derdi ve heyecanı içindeyiz. İhtiyaçlar her ne kadar sınırsız olsa da kaynaklarımız maalesef kısıtlı. Bu nedenle öncelikleri belirleyip ona göre hareket edeceğiz" dedi.Her mahallenin taleplerinin birbirinden farklı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ancak bizim önceliklerimiz belli. Birincisi yollar düzgün olacak. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu yani altyapı sağlıklı olacak. Mahallenin nüfusu ister 100 olsun, ister 300, isterse 1300 olsun bunlar kesinlikle olacak. Bunları sağlayamadığımızda şehre yığılma oluyor. Biz istiyoruz ki halkımız mahallesinde, semtinde hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirsin, mahalleler arası göç olmasın. İlçe belediye başkanımızla, muhtarlarımızla el ele verecek Orhangazi'yi daha yaşanılabilir hale getirmek tek gayemiz olacak" diye konuştu.İstanbul seçimleri sebebiyle seçim sürecinin psikolojik olarak uzadığını, ardından yaz tatili döneminin yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, seçim sonrası göreve gelen bütün muhtarları da tebrik etti. Herkesin birbirinden farklı siyasi görüşlere sahip olabileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Seçimler 31 Mart'ta bitti. En iyiler biziz ki halk bizi seçti. Demokratik bir yarışın ardından ben de sizler de halkın oylarıyla göreve geldik. Artık kafalardaki ön yargıları atıp, birbirimize destek ve katkı vererek, yaşadığımız şehre değer katmak için çalışmalıyız. Çünkü Bursa bizim evimiz, Orhangazi evimiz. Evet bize duyulan güvenin karşılığı olarak çalışacağız ama bu şehirde bizler yaşıyoruz. Ailemizin, çocuklarımız yaşadığı bu şehre değer katmalıyız. Olaya bu psikoloji ile yaklaşırsak, yarınlar çok daha güzel olacak" dedi.Başkan Aktaş, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarına tek tek söz verip, onların taleplerini dinledi. Her meseleyi not alan Başkan Aktaş, özellikle ulaşım ve alt yapı ile ilgili konuların büyük bir kısmının 2020 yatırım programında olduğunu hatırlatarak, diğer taleplerin de imkanlar ölçüsünde ele alınacağını kaydetti.Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ da Başkan Aktaş'a Orhangazi'ye verdiği destekten ötürü teşekkür etti. - BURSA