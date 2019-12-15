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Kırsalda sağlık taramaları sürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları devam ediyor.

15.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:46Kırsalda sağlık taramaları sürüyor
Belediyesinin kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği sağlık taramaları devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi sağlık tarama ekibi, mahalle mahalle dolaşarak sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara hizmet veriyor. Ekipler son olarak Bozdağ, , Yeniakçayır ve Tekeciler Mahallesi sakinlerinin sağlık kontrollerini yaptı. Kırsal mahallelerde uygulanan sağlık taramaları ile vatandaşların; tansiyon, şeker, kolesterol, vücut sıcaklıkları gibi değerleri kontrol ediliyor. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktor ve hemşireler gerekli durumlarda vatandaşları hastanelerin ilgili bölümlerine de yönlendiriyor. Yapılan sağlık hizmetleri ile vatandaşın daha sağlıklı ve hastalıkları konusunda bilinçli olmaları amaçlanırken, kırsal mahalle sakinleri de verilen sağlık hizmetlerinden memnun. Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kırsal mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirilen sağlık taramalarının devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Karadere, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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