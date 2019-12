Kırsaldaki çocukların yüzü Kızılay ile gülüyor

Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından hayata geçirilen, "Kızılayla Çocuklar Gülsün Projesi" kapsamında Kızılay ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri Denizova ve Derinkuyu Mahallelerinde çocuklarla bir araya geldi. Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Menteşe Şubesi olarak ilçenin kırsal mahallellerinde yaşayan çocukları kapsayan bir proje hayata geçirdiklerini "Kızılayla Çocuklar Gülsün" adını taşıyan proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarla sosyal etkinlikler yapacaklarına işaret ederek, "Proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının temini için farklı kurum ve STK'larla ortak etkinlikler yapacağız. Bu kapsamda bugün Gençlik Merkezinden gönüllü arkadaşlarımızla beraberiz" dedi.Kızılay ve Gençlik Merkezi Gönüllülerinin gün boyunca Denizova ve Derinkuyu Mahallerinde yaşayan çocuklarla oyunlar oynadığını söyleyen Kenan Gürbüz, "Gönüllülerimiz çocuklara Kızılay'ı ve Gençlik Merkezlerini anlattılar. Kızılay gönüllülerimiz bu mahallerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kıyafet ve konserve yardımında bulundular. Bu süreçteki destekleri için Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ve Kötekli Gençlik Merkezlerimizin yöneticilerine ve genç gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu."Projeyi Yaygınlaştıracağız"Gürbüz, Kızılaycılık ve yardımlaşma kültürünün erken yaşlarda gelişmesi için eğitim çalışmaları yürüten Türk Kızılay'ının gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya teşvik ettiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ve ilimizdeki liselerde eğitim gören çok sayıda gönüllümüz var. Bugün Denizova ve Derinkuyu Mahallerimizde 50'nin üzerinde öğrenci kardeşimiz ve vatandaşımıza Türk Kızılay'ının kıyafet ve gıda yardımlarını ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde "Kızılayla Çocuklar Gülsün Projesi" kapsamında Menteşe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüz tarafından belirlenecek öğrencilere yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Okullarımızda paydaşlarımızla birlikte sosyal amaçlı etkinler düzenleyeceğiz. Böylelikle projeyi yaygınlaştıracağız."Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür ederek, "Biz her ay tüm daire amirlerimiz ile birlikte köyleri geziyoruz. Onların sorunlarını tespit ediyoruz. Bugünde Derinkuyu'ya geldik daha sonra Denizova'ya geldik. Çok güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ını da her zaman yanımızda görüyoruz. Menteşe Şubesi yöneticilerine ve Şube Başkanı Kenan Gürbüz'e ve üniversiteli gönüllü arkadaşlarımıza ve teşekkür ediyoruz. Birlikte yapacağımız projelerle öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Kırmızıların DayanışmasıMuğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas ise yapılan etkinlikte kurumsal renklerinde Kırmızı renkler yer alan Türk Kızılay ile Gençlik Merkezlerinin buluştuğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Bugün gençlik merkezleri olarak Denizova Mahallemizdeyiz. Merkezim her yeri projesi kapsamında Türk Kızılay'ı ile beraber ilkokulda okuyan öğrencilerimiz ile beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında yavrularımızla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşamaktayız.Türk Kızılayı Menteşe Şube Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üzerimize düşen görev ne ise bundan sonra yapmaya da devam edeceğiz."Denizova Okul Müdürü Tahir Yıldırıcı da, "Kırsal bir okul olmamızdan dolayı Gençlik Sporun bu tür etkinlikleri bizim çocuklarımızı olumlu yönde etkiliyor. Çünkü biz kırsal bir okuluz merkeze çocuklarımızın gitme şansı fazla yok. Ama sizlerin buraya gelmesi çocuklarımızın sosyal gelişmesini oldukça etkiliyor. Kızılay'ımız sadece afetten ziyade bu tür etkinliklerle toplum içine girmeye başladı bu da çok güzel bir gelişme. Bizlere şimdi katkıda bulunacaklar çocuklarımıza yardımda da bulunuyorlar. Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu."Kızılay Sadece Kan Bağışı Almıyor"Son olarak açıklamalarda bulunan proje gönülülerinden Ayşenur Küçükdere, "Çocuklarla çok keyifli bir gün geçirdik. Öncelikle köye gittik yaşlılarımızla buluştuk yardımlarımızı yaptık. Onlarla bir araya geldik güzel ve çok duygusal anlar yaşandı. Bu şekilde çocuklarla farklı etkinliklerde bulunmak çok keyifli. Türk Kızılay'ı genellikle insanların sadece kan bağışı yapıldığını bildiği bir kurum ama Kızılay'ın aslında bunun dışında da çok farklı etkinlikleri ve faaliyetleri var. Yaşlılarla buluşması, yardıma muhtaç insanlarla buluşması, çocuklarla buluşması yani aslında toplumun her alanına dokunmaya çalışan bir kurum. Daha önceleri bende açıkçası bu kadar bunun bilincinde değildim. Bir arada olmaktan çok keyif duyuyorum" diye kaydetti. - MUĞLA