Kırsaldaki Sahipsiz Sokak Hayvanları Unutulmadı

30 Kasım 2018 Cuma 17:02



30 Kasım 2018 Cuma 17:02

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle ve Erikli köyü kırsalına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan sokak hayvanlarına yapılan mama ve su desteği kış aylarında da devam ediyor.Sosyal medya üzerinden Bozüyük Ormangüzle kyü yakınlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak hayvanlarının bırakıldığı bilgisine ulaşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ekipleri bölgeye yönlendirerek hayvanların temel ihtiyaçlarının giderileceği ve bakımlarının yapılacağını belirtmişti. Konu ile ilgili olarak bölgede bulunan sokak hayvanlarına gıda ve diğer takviyeler düzenli olarak yapılırken, ekipler çalışmaların kış aylarında da devam edeceğini ve bu hayvanların her ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttiler.Kırsal alanda bulunan köpeklere gıda bırakan Mezbaha Müdürlüğü ekipleri veteriner personeller aracılığıyla da sokak hayvanlarının gerekli aşı ve sağlık kontrollerini yaptılar. - BİLECİK