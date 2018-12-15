Kırsaldan Kitaba Ulaşım İmkanı Sağlandı

Tepebaşı
Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ve TÜYAP tarafından düzenlenen kitap fuarına katılmak isteyen öğrenciler için ulaşım hizmeti verdi.
Tepebaşı Belediyesi, 11-16 Aralık
tarihlerinde düzenlenen kitap fuarına katılmak isteyen kırsal mahalle sakini öğrencilere, TÜYAP Fuar Merkezi'ne ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Gündüzler
Mahallesi'nde yaşayan ve fuara katılmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri ile fuar alanına taşındı. 14 Aralık
Cuma ve 15 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen servis hizmetinden yararlanan öğrenciler, ücretsiz ve kolay bir şekilde kitap ile buluşmalarının ardından yeniden mahallelerine taşındı.
Yaklaşık 60 öğrenci ve aileleri, sağladığı ulaşım hizmetinden ötürü Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Aralık,Tepebaşı
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:04