14.06.2019 14:04
Haberler»Güncel » Haber

Kırşehir Adliyesinde Babalar Günü etkinliği

Kırşehir Adliyesinde Babalar Günü etkinliği

Kırşehir Adliyesi'nde, Babalar Günü öncesinde etkinlik düzenlendi.

Kırşehir Adliyesi'nde, Babalar Günü öncesinde etkinlik düzenlendi.
Adliye binasında gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu ile erkek hakimler, savcılar, birim müdürleri ve personel katıldı.
Başsavcı Gümüş, burada yaptığı açıklamada, Babalar Günü'nün pazar günü olduğunu belirterek, mesai saatleri içinde bu etkinliği düzenleyerek sosyal dayanışma ve kaynaşmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Tüm hakim ve savcılarla, erkek personelin Babalar Günü'nü kutlayan Gümüş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Katılımcılar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
cumhuriyet, gümüş, babalar günü, kırşehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:20 Ege'de MİSİAD rüzgarı
14:20 Tarım Bakanı Pakdemirli: "İstanbul'a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım'dır"
14:20 Türkiye 1'inciliğine kulaç attılar
14:20 Çanakkale'de balık ölümleri
14:19 Dev uçağın denizde batırılmasına başlandı
14:19 Miniklerin ilk karne heyecanı
14:19 Başkan Özlü, Binali Yıldırım için destek istedi
14:19 Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabında test sürüşleri yıl sonu başlayacak
14:19 Özalp'te karne sevinci
14:18 Turanlı'ya güvenlik görevlilerinin sorunlarını aktardılar
14:18 Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi
14:18 Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar
14:18 Hakkari'de karne heyecanı
14:17 İyi Parti'den S-400 açıklaması