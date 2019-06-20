20.06.2019 13:17
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Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Adalet BakanlığıveTürk KızılayıişbirliğindeKırşehirAdliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında adliye binasında kan alma merkezi kuruldu. Kırşehir Cumhuriyet BaşsavcısıBilal Gümüş, idari işler müdürüHalil Şimşekve adliye personeli kan verdi.
Gümüş, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışının hayırlı olmasını diledi.
Bu ihtiyaca destek vermenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Gümüş, bakanlığın bu çalışması çerçevesinde kan ve kök hücre bağışının gün boyu süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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