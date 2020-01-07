Haberler » Güncel » Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, 'FETÖ Borsası iddiası yalansa Cumhuriyet... - Haber

Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "FETÖ Borsası iddiası yalansa Cumhuriyet...

Kırşehir Belediyesi 2020 yılının ilk Belediye Meclisi Toplantısında konuşan Belediye Meclis Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun iddialarına cevap veren AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, "FETÖ Borsası iddiası yalansa Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum" dedi.

07.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:52 Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli,
Belediyesi 2020 yılının ilk Belediye Meclisi Toplantısında konuşan Belediye Meclis Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun iddialarına cevap veren AK Parti Kırşehir Mustafa Kendirli, "FETÖ Borsası iddiası yalansa Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum" dedi.

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, belediye başkanı 'basın mensuplarını itham ederek' diyor ki; "Bunlar şantajla daha önceki dönemde Kırşehir Belediyesinden ihale aldılar. Adrese teslim ihaleler aldılar diye iddia ediyorlar. Kimi kast ediyorsun kimi kast ediyorsan çık söyle" dedi.

"Varsa bir şey savcılar orada gidin gereğini yapın" diyen milletvekili Kendirli, açıklamasında; "Önceki dönem belediye başkanı ve ekibi çok ciddi manada zan altında kalıyor. Kırşehir'de başınızı nereye dönderseniz Yaşar Bahçeci ve ekibinin eserini görürsünüz. Bırakın bu işleri ve bu eserlerin üzerine bir şeyler koymaya çalışın. Yargıda ciddi manada zan altında kalıyor. Diyor ki; 'borsalar kurulmuş ne borsasıysa' o borsalarda birileri milyon dolarlar vermiş de kendini kurtarmış. Bu kimse bu olay neyse elinde belge varsa gitsin ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunsun. Eğer bu bir iftira ve yalansa ki öyle Cumhuriyet Savcılarımızı da göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise Ocak ayı belediye meclisi toplantısında şantaj yaptığını ileri sürdüğü iş adamının kendini ve çocuklarını kurtarmak için kaç dolar verdiğini biliyoruz ifadelerini kullanarak "Kendisini kurtarmak için hangi borsada kaç dolar verdiğini de biliyoruz. Çocukları ve kendini kurtarmak için parası olan kurtuldu parası olmayan yatıyor. Hangi borsa olduğunu biliyorsunuz. Bunu bende değil Şamil Tayyar söylüyor"demişti

AK Parti il binasında düzenlenen toplantıda İl Başkanı Muzaffer Aslan ise Kırşehir Belediyesine alınann personellerin hiç birisinin ideolojisine bakılmadan alındığını belirtti. - KIRŞEHİR

Mustafa Kendirli, Milletvekili, AK Parti, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24   Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Haber
16:23   Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi - Haber
16:22   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber
16:22   Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:18   Rektör Çomaklı Tıp Fakültesi'nde incelemelerde bulundu - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:25:35