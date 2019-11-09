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Kırşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Kırşehir Barosu Başkanı Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

09.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:40Kırşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Kırşehir Barosu Başkanı Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu, Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.
Tuzcu, yazılı açıklamasında, çağrı hakkını kullanan barolara saygı duymakla beraber onlar gibi düşünmediklerini ve görüşlerine katılmadıklarını belirtti.
Avukatlık Kanunu'nda, birlik başkanının görevinin sona erme şeklinin sınırlı olduğunu aktaran Tuzcu, şunları kaydetti:
"Seçilme yeterliliğini kaybedilmesi, istifa ve ölüm de başkanın görevi sona erer. Bu haller dışında seçimli olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı yapılması mümkün değildir. Açık ve net bu hüküm karşısında seçimli genel kurul toplantı çağrısı yapılması hukuka aykırıdır. TBB Başkanı ve seçilmiş kurullarının olağan görev süresi 2021 yılı mayıs ayında dolacak olup, daha öncesinde seçim yapılmasını gerektirir bir durum da mevcut değildir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi bir dönemde TBB'yi seçimli olağanüstü genel kurula çağırmanın mesleğimize ve birlik ruhumuza zarar vereceğini düşünmekle olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmasını doğru bulmadığımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız."

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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