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Kırşehir Basın Konseyi'nden kurum ziyaretleri

Kırşehir Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'i ziyaret etti.

05.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28Kırşehir Basın Konseyi'nden kurum ziyaretleri
Kırşehir Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'i ziyaret etti.
Kırşehir Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, Kırşehir'deki ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik yapılan meslek edindirme çalışmaları ve üretilen ürünlerle ilgili bilgi verdi.
Gümüş, ceza infaz kurumlarındaki ürünlerin satışının esnafı olumsuz etkilememesi için hassas davrandıklarını ifade etti.
Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin ise Kırşehir'in yararına olan çalışmalarda her zaman destek sağlayacaklarını vurguladı.

Kırşehir, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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