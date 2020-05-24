KIRŞEHİR Bayramda çalışan polislere tatlı ve sarma ikramı

Bayramda çalışan polislere tatlı ve sarma ikramıKIRŞEHİR'de Fatma Ünal (60) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polislere, tatlı ve dolma ikram etti.

24.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:36
Bayramda çalışan polislere tatlı ve sarma ikramı
KIRŞEHİR'de Fatma Ünal (60) koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polislere, tatlı ve dolma ikram etti.
Polis ekipleri, kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. Kentin işlek noktalarında denetim yapan polislere, bazı vatandaşlar bayram nedeniyle ikramda bulundu. Fatma Ünal, Terme Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerine tatlı ve yaprak sarması ikramında bulundu. Fatma Ünal "Bu bayram gününde polislerimiz bizlere hizmet ediyor. Elbette biz de onlara hizmet edeceğiz. Polislerimiz, bizim güvenliğimiz için birçok şey yaparken biz onlara ne yapsak azdır" dedi. Polisler de tatlı ikramında bulunan vatandaşlara teşekkür etti. KIRŞEHİR Bayramda çalışan polislere tatlı ve sarma ikramı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Ünal, Güncel, Haber

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