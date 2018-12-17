Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'den Ziyaretler

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Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kenti vatandaşlarla yöneterek 14 mahalleye hizmet götürme noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını bildirdi.Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Caddesi'ndeki esnafları ve Medrese Mahallesi'nde bir ilk ve ortaokula ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.Okullarda görev yapan idarecilerin yanı sıra esnafların talep ve görüşlerini alarak ilgili birimlere talimat verdiğini hatırlatan Bahçeci, birlik ve beraberlik içerisinde Kırşehir'i hak ettiği yerlere taşıma gayreti içinde olduklarını ifade etti.Mesaisinin büyük bir bölümünü vatandaşlar, okul ve esnaf ziyaretlerine ayırarak onların belediye çalışmalarında istek ve taleplerini önemsediklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:"Göreve geldiğimiz ilk günden beri şehrimizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. 14 mahallemize hizmet götürme noktasında büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kırşehir'in dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan kilitli taş bir taraftan asfaltlama çalışmalarıyla şehrimizin tüm mahallelerine hizmet verdik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde de devam ediyor. Açtığımız yeni yollarla şehrimiz büyüyor ve gelişiyor. Bunun yanı sıra kilitli taş ve asfalt çalışmalarımızla sorunları bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Aktif belediyecilik anlayışını benimsediğimiz için çalışmaları yerinde görmek ve ihtiyaçları gidererek ilerlemeye özen gösteriyoruz. Belediyemiz ve mahalle sakinleri arasında köprü olan muhtarlarımızla da sık sık bir araya geliyoruz. Mahalledeki talep ve gelişmeleri de onlar aracılığıyla öğreniyoruz. Yönetim prensibimizin temelinde daha güzel ve yaşanılabilir Kırşehir'in oluşumu var. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."