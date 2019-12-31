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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'dan yeni yıl mesajı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:40 Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'dan yeni yıl mesajı

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, sevinçlerle, acılarla ve anılarla dolu bir yılın daha geride kaldığını belirterek, aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umutlarının canlı tutulduğu yeni bir yıla daha girildiğini ifade etti.

Her yeni yılın problemleri aşmak ve sorunları çözmek için umutları güçlendirdiğini vurgulayan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yılın muhasebesini yaparken, yeni yılın, bir önceki yıla göre daha iyi geçmesi için de neler yapılması gerektiğini planlarız. İlimiz ve ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşandığı, üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla coşku ve umutla giriyoruz. Kırşehir'imizi daha güzel yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecanı, sevinci ve gururu hep birlikte yaşadığımız 2019 yılını geride bırakıyoruz. 2020 yılının sevginin, saygının, barışın, kardeşliğin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta Kırşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm insanlığın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."


Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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