Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı

CHP
'den Kırşehir
Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu
, görevini Yaşar Bahçeci
'den devraldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Ekicioğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç
, İYİ Parti
Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen
ve partililerle belediye binasına geçti.
Bahçeci, burada düzenlenen törende görevini Ekicioğlu'na devretti. Törene, AK Parti
Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
da katıldı.
Ekicioğlu, yaptığı konuşmada, adaletle ve hakkaniyetle hareket ederek, Ahilik ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Güncel
Kaynak: AA