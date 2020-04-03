Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu

Kırşehir'de belediye, iş için evden çıkmak zorunda olanlar için üç noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.

03.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:44
Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu
Kırşehir 'de belediye, iş için evden çıkmak zorunda olanlar için üç noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.
Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlek caddelerdeki temizlik çalışmalarının ardından 3 noktaya teknik ekiplerin çalışmasının ürünü olan dezenfekte tüneli kurarak halkın hizmetine sundu.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere, dezenfekte tünellerini sokağa çıkma zorunluluğu olanların kullanması için yaptıklarını söyledi.
Belediyenin kendi ekiplerinin yaklaşık 1500 liraya mal ettiği dezenfekte tünellerinin belediye önü, Terme Caddesi ve Cacabey Meydanı'na kurulduğunu ifade eden Ekicioğlu, dışarı çıkmak zorunda kalanları Kovid-19 tehlikesine karşı korumayı amaçladıklarını dile getirdi.
Kırşehir Belediyesi olarak bilim insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturduklarını ve bu kurulun tavsiyesi ile dezenfekte tünellerini artırma planını gözden geçireceklerini anlatan Ekicioğlu, "Dezenfekte tünellerinde saf su ve temizlik malzemelerinin karışımıyla hazırlanmış özel solüsyon var. Bu tünellerin vatandaşları sokağa teşvik ettiği şeklinde bir düşünce de var. Saygı duyuyoruz. Danışma kurulumuza konuyu ilettik. Onların tavsiyeleri doğrultusunda çoğaltıp çoğaltmamaya karar vereceğiz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:44: Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi - Haber 15:43: AK PARTİ MYK TOPLANDI - Haber 15:43: HATAY İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi -2 - Haber 15:43: Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinadaki köyün girişlerine bariyerle önlem -EK - Haber 15:43: Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler