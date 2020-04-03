Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu

Kırşehir'de belediye, iş için evden çıkmak zorunda olanlar için üç noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.

03.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:31
Kırşehir 'de belediye, iş için evden çıkmak zorunda olanlar için üç noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.
Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlek caddelerdeki temizlik çalışmalarının ardından 3 noktaya teknik ekiplerin çalışmasının ürünü olan dezenfekte tüneli kurarak halkın hizmetine sundu.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere, dezenfekte tünellerini sokağa çıkma zorunluluğu olanların kullanması için yaptıklarını söyledi.
Belediyenin kendi ekiplerinin yaklaşık 1500 liraya mal ettiği dezenfekte tünellerinin belediye önü, Terme Caddesi ve Cacabey Meydanı'na kurulduğunu ifade eden Ekicioğlu, dışarı çıkmak zorunda kalanları Kovid-19 tehlikesine karşı korumayı amaçladıklarını dile getirdi.
Kırşehir Belediyesi olarak bilim insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturduklarını ve bu kurulun tavsiyesi ile dezenfekte tünellerini artırma planını gözden geçireceklerini anlatan Ekicioğlu, "Dezenfekte tünellerinde saf su ve temizlik malzemelerinin karışımıyla hazırlanmış özel solüsyon var. Bu tünellerin vatandaşları sokağa teşvik ettiği şeklinde bir düşünce de var. Saygı duyuyoruz. Danışma kurulumuza konuyu ilettik. Onların tavsiyeleri doğrultusunda çoğaltıp çoğaltmamaya karar vereceğiz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu

Kaynak: AA

Etiketler: Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Haberin Videosu :

Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Belediyesi 3 noktaya dezenfekte tüneli kurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali - Haber 17:17: Afyonkarahisar'da 97 parça tarihi eser ele geçirildi - Haber 17:17: Turgutlu Belediyesinden pazar yerlerine el dezenfektanı - Haber 17:16: Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak - Haber 17:16: Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber