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Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde kurs verilecek

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aile Yaşam Merkezinde kış dönemi için farklı birimlerde yeni kurslar düzenlediklerini bildirdi.

26.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:14Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde kurs verilecek
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aile Yaşam Merkezinde kış dönemi için farklı birimlerde yeni kurslar düzenlediklerini bildirdi.
Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, kentteki çocuk, genç ve kadınlara yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimin desteklendiği kursların her yaşa hitap ettiğini belirtti.
Kış dönemi kurslarıyla boş zamanların en iyi şekilde değerlendirilebileceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kişisel ve çocuk gelişimi, diksiyon, işaret dili, İngilizce, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, iğne oyası, tel kırma, kanaviçe, filografi, çini, ev tekstili, hat, tezhip, örgü, step aerobik, zumba, yoga, keman, bağlama kurs kayıtlarımız devam ediyor. Açtığımız kurslar vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslar kentte sosyal hayata zenginlik katıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuk, genç ve hanımlara yönelik çalışmalarımız da artarak devam edecek. Aile Yaşam Merkezinde 3 Şubat'ta başlayacak kurslar için kayıtlarımız 31 Ocak'ta sona erecek."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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