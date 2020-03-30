Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarına dezenfektan makinesi koydu

19 tehlikesine karşı Pazar yeri alanına ve şehirde halkın kullanımında olan alanlarına dezenfektan makinesi koydu.

30.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:07
Kırşehir Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarına dezenfektan makinesi koydu

19 tehlikesine karşı Pazar yeri alanına ve şehirde halkın kullanımında olan alanlarına dezenfektan makinesi koydu.


Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, dezenfektan kutuları ile hijyenin önemli olduğunu hatırlatarak evden çıkmak zorunda olanların kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.


Belediye olarak şehir'de her alanda dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesinde, covid-19 virüsüne karşı virüsten korunmak amacıyla her türlü önlemi kendi alanımızda aldık. Şehrimizin muhtelif yerlerine kurduğumuz dezenfektan kutuları, cadde ve sokaklarda yapılan hijyen çalışmaları ile covid-19'a karşı mücadelemize devam ediyoruz"dedi.


Ortak kullanım alanlarında ve mahallelerde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren belediye ekiplerinin olduğunu ifade eden Ekicioğlu, "Halkımızın kişisel hijyenini sağlamak amacıyla pazar yerlerinin girişlerine dezenfektan makinesi koyduk. Virüs temas yoluyla da geçiyor. Pazar yerinde de el teması oldukça fazla. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz. Pazar yerine giren ve çıkan her vatandaşımızın ellerini temizlemesi dezenfekte cihazları ile sağlanıyor. Bakanlıklar tarafından açıklanan hijyen kurallarına uyulması ise önceliğimiz"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarına dezenfektan makinesi koydu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: Nakliyeciler Sitesi'nde 'sosyal mesafe' hala uygulanmıyor - Haber 16:58: Sason'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı - Haber 16:58: Malatya'da alternatif yol tamamlanıyor - Haber 16:58: Dündar: "Temizliğe dikkat ederek bu krizi atlatacağız" - Haber 16:58: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yaşlılar salgının sebebi değil mağdurları - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber