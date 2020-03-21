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Kırşehir Belediyesi hoparlörden koronavirüs uyarısında bulundu

Kırşehir Belediyesi, vatandaşları koronavirüse karşı hoparlörden yapılan anonsla uyardı.

21.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:02
Kırşehir Belediyesi hoparlörden koronavirüs uyarısında bulundu
Kırşehir Belediyesi, vatandaşları koronavirüse karşı hoparlörden yapılan anonsla uyardı.
Kırşehir Belediyesi, hafta sonu olması ve güneşli havayı fırsat bilen birçok vatandaşın meydanlara ve parklara akın etmesi üzerine uyarıda bulundu.
Acil ve önemli bir durum olmadığı sürece dışarı çıkılmaması istenen anonsta şu mesaj verildi:
"Havaların ısınması ve güneşli olması nedeniyle vatandaşlarımızın parklarda ve meydanlarda yoğun ve çok yakın bir şekilde dolaştıkları gözlenmektedir. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle zorunlu, acil ve önemli bir durum olmadıkça vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması önemle rica olunur."
Anonsa rağmen bazı vatandaşların Cacabey Meydanı, Aşıkpaşa Parkı, cadde ve sokaklar ile mahallelerde bulunan parklar, yürüyüş alanlarında dolaştığı gözlendi.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, uygulamayla ilgili AA muhabirine, vatandaşların belirli bir süre acil durum dışında sokağa çıkmamaları, çıktıklarında da sosyal mesafeyi korumaları için anons yaptıklarını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

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