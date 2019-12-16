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Kırşehir Belediyesi kış dönem kurslarına yoğun ilgi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin kış dönem kurslarına ilginin yoğun olduğunu bildirdi.

16.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:20Kırşehir Belediyesi kış dönem kurslarına yoğun ilgi
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin kış dönem kurslarına ilginin yoğun olduğunu bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat, Gençlik ve Aile Yaşam Merkezlerinde kış dönemi kursiyerlerini ziyaret ederek, kurslar hakkında bilgi aldı.
Kursiyerlerle sohbet eden Ekicioğlu, gençler, çocuklar ve ev hanımlarının kış dönemini verimli geçirmeleri için açılan çeşitli branştaki kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini aktardı.
Kursları devam ettirerek yeni yetenek ve beceriler kazanılmasını hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kişisel ve sosyal anlamda kursiyerler gelişim kaydediyorlar. Bu da onlar için önemli bir kazanımdır. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışan belediyemiz gençlerimizin, çocuklarımızın ve hanımlarımızın sosyal, eğitsel, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Herkesi ücretsiz olan bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Çocuklarımız ve yetişkinlerimizin hem kış dönemlerini iyi değerlendirmeleri hem de beceri geliştirmelerini amaçlıyoruz. Neşet Ertaş Kültür Sanat, Gençlik ve Aile Yaşam Merkezlerindeki kurslara ilgi de çok yoğun. Kurslarda eğitim veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum."

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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