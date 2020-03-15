Kırşehir Belediyesi meyve fidanları ve çiçek satışlarına başladı
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye bünyesinde hizmet veren "Gül Bahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi"nde meyve fidanı ve çiçek satışlarına başladıklarını söyledi.
15.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:49
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye bünyesinde hizmet veren "Gül Bahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi"nde meyve fidanı ve çiçek satışlarına başladıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ağaçlandırma faaliyetlerini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, daha fazla verim alınabilen sertifikalı fidanların tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.
Daha yeşil bir Kırşehir için binlerce fidan ve on binlerce çiçeği toprakla buluşturarak kentin sokaklarını yeşillendirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Baharın gelmesiyle bahçelerimizi, balkonlarımızı yeşillendirmenin tam zamanıdır. Fidan ve çiçekler hakkında bilgiler alabilmeniz için Çiçek Satış Evimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Mevsimlik çiçek, ağaç, çalı ve bahçe ekipmanları da satışa sunduk. Bahçe süsleri, çiçekler, sera bitkileri ve meyve fidanlarının yanı sıra, ilaçlama ve gübreleme konularında da bilgi edinebilir vatandaşlarımız. Diktiğimiz bu fidanlar ve çiçekler ile çevremizi yeşillendirelim, gelecek nesillere daha fazla yeşil alan bırakalım."
Açık köklü elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, badem, şeftali, hurma, incir, iğde meyve fidanlarının bulunduğunu anımsatan Ekicioğlu, sepetli ve saksılı olmak üzere de vişne, kiraz,erik, dut, hurma, hünnap,nar, incir, limon, portakal, zeytin, kumkuat fidelerinin de bulunduğunu dile getirdi.
Belediye Başkanı Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ağaçlandırma faaliyetlerini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, daha fazla verim alınabilen sertifikalı fidanların tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.
Daha yeşil bir Kırşehir için binlerce fidan ve on binlerce çiçeği toprakla buluşturarak kentin sokaklarını yeşillendirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Baharın gelmesiyle bahçelerimizi, balkonlarımızı yeşillendirmenin tam zamanıdır. Fidan ve çiçekler hakkında bilgiler alabilmeniz için Çiçek Satış Evimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Mevsimlik çiçek, ağaç, çalı ve bahçe ekipmanları da satışa sunduk. Bahçe süsleri, çiçekler, sera bitkileri ve meyve fidanlarının yanı sıra, ilaçlama ve gübreleme konularında da bilgi edinebilir vatandaşlarımız. Diktiğimiz bu fidanlar ve çiçekler ile çevremizi yeşillendirelim, gelecek nesillere daha fazla yeşil alan bırakalım."
Açık köklü elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, badem, şeftali, hurma, incir, iğde meyve fidanlarının bulunduğunu anımsatan Ekicioğlu, sepetli ve saksılı olmak üzere de vişne, kiraz,erik, dut, hurma, hünnap,nar, incir, limon, portakal, zeytin, kumkuat fidelerinin de bulunduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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