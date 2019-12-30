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Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı

Kırşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir temsilciliği ile Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Mimarlık,Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal, dayanışma ve iş birliği protokolü imzalandı.

30.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:26 Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı
Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Şubesi Kırşehir temsilciliği ile Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Mimarlık,Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal, dayanışma ve iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Şehri, ortak akılla yöneteceğiz demiştik. TMMOB ile imzaladığımız bu protokolü önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası arasında imzalan protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık hizmetlerinin meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliği sağlamak, katılımcı bir sürecin inşasını hayata geçirmek ve mimarlık kültürünün toplumla buluşması, doğal kültürel varlıklarımıza sahip çıkarak dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir"dedi.

Ortak akılla yönetime her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasına; "Belediye, katılımcı planlama, ortak akılla üretilerek kentsel fikirlerin oluşturulması çerçevesinde öğrencilerle, uzmanlarla halkın katılımı ile kamplar, atölyeler, panel, festival gibi etkinlikler düzenlenecek. Uluslararası ilişkiler kapsamında UNESCO,EUROPA NOSTRA,UIA, Sağlıklı Kentler, Tarihi Kentlerle projeler geliştirip bilgi birikimin paylaşılması ve katılımcı bir sürecin koordine edilmesi sağlanacak. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilciliğimiz ile ilimizde sağlıklı kentleşme çalışmaları, nitelikli mimarlık, kültürel, tarihi ve doğal çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal dayanışma ve işbirliği sağlanacak"ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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