Kırşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kırşehir için sandığa giden vatandaşlar, Kırşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kırşehir seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kırşehir'de kim önde? Kırşehir seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Kırşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Yaşar Bahçeci yarışacak. Millet İttifakı adına CHP'den ise Selahattin Ekicioğlu aday gösterildi. MHP'den Onur Köksal, SP'den Yusuf Turan Kırşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

KIRŞEHİR İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kırşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kırşehir Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kırşehir'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kırşehir'de 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Arif Ekici, AK Parti adına Yaşar Bahçeci, CHP adına Deniz Akpınar aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den % 42.18 oy oranı ile Kırşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Arif Ekici ise % 30.95 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Deniz Akpınar % 23.41 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.