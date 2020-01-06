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Kırşehir Belediyespor 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

06.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:14 Kırşehir Belediyespor 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Belediyespor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Mustafa Er'i getirdiklerini söyledi.
Er'in tespit ettiği mevkilere takviyeler yaptıklarını ifade eden Uçar, Nazilli Belediyespor'lu Atilla Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Sefa Akgün ve Fatih Serkan Kurtuluş, Amed Sportif Faaliyetler'den Burak Taşdemir'i transfer ettiklerini dile getirdi.
İkinci yarıya daha güçlü bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Uçar, "Yeni hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız oyuncularımızın hepsi hocamızın istediği futbolcular. Şu anda transferi kapattık ancak hocamız eksiklik hissederse 31 Ocak'a kadar girişimde bulunuruz." dedi
Kırşehir Belediyespor, ligin ilk yarısını 17 maçta elde ettiği 30 puanla 6'ncı sırada tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Er, Kırşehir, Spor

Kaynak: AA

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