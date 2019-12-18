Haberler » Güncel » Kırşehir Belediyespor'dan açıklama - Haber

Kırşehir Belediyespor'dan açıklama

Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün, TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesini ligin ikinci yarısında da başarıyla sürdüreceği bildirildi.

18.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:28Kırşehir Belediyespor'dan açıklama
Belediyespor Kulübü'nün, TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesini ligin ikinci yarısında da başarıyla sürdüreceği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takıma yapılacak takviyelerle daha güçlü, hedefe odaklı bir Kırşehir Belediyespor'un izleneceği belirtildi.
Kırşehir Belediyespor'un bir kuruşuna dahi zarar gelmeyecek şekilde hesap verilebilir ve şeffaf anlayışla hareket edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda bazı kaynaklarda, yönetimimize ve kulübümüze yönelik mesnetsiz iddia ve iftiralar bulunmaktadır, bunları hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. İftira atarak haksızlık edenlere karşı yasal yollarla mücadele edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne geçtiğimiz zorlu süreci sizlerle paylaşmamamızın sebebi, taraftarların üzülmemesi, memleketin takımının derdiyle dertlenmemeleri içindir. Ancak bunu fırsat bilerek yalan ve iftira ile hakaret edenlere aman vermeyeceğiz. Bunu yaparken de esas işimiz olan Kırşehir Belediyespor'u ihmal etmeyeceğiz, daha çok çalışarak, daha fazla fedakarlık yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kırşehir Belediyespor'un ligin ikinci yarısında daha başarılı bir sezon geçireceğinden hiç bir taraftarımızın şüphesi olmasın, herkesin desteğini bekliyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:37 Muğla görme engelliler için materyal tasarlıyorlar - Haber
19:34 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haber
19:34 Malatya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Haber
19:33 "Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı" - Haber
19:32 (Özel) Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:41:07