Kırşehir Belediyespor Devre Arasına Lider Girdi

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TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor 2018-2019 futbol sezonunun ilk devresini lider olarak tamamladı.TFF 3.Lig. 2.Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor 2018-2019 futbol sezonunun ilk devresini 30 puan toplayarak grubu lider olarak tamamlamayı başardı.Lider Kırşehir Belediyespor'un devre arasında transfer görüşmeleri yaparak takıma katkı sunması bekleniyor. Lider kadro devre arasına oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak girdi.Belediyespor 3. lig 2. guruptan lider çıkarak üst turu hedefliyor. - KIRŞEHİR