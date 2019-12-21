Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'la yollarını ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir
Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal'ın görevini sonlandırdı.
Kırşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Taner Öcal ve ekibinin görevinin sonlandırıldığı belirtildi.
Sezona Öcal yönetiminde başlayan Kırşehir Belediyespor, oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla ligin 6. sırasına yükselebilmişti.
Öte yandan, Kırşehir'in ekibinin, Bursaspor'un eski antrenörlerinden Mustafa Er ile anlaşmaya vardığı, Er'in takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi.