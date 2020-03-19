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Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ikinci bir emre kadar geçici süreyle kapatıldı.

19.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:28
Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı koronavirüs nedeniyle geçici süreyle kapatıldı
Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda faaliyetler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ikinci bir emre kadar geçici süreyle kapatıldı.
Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'na Türkiye 'nin 25-30 ilinden yoğun şekilde hayvan girişi olması, alıcılarla satıcıların yakın temasta bulunması nedeniyle Kırşehir Hayvan Sağlığı Komisyonunca tedbir alındı.
Açıklamada, "Borsamıza ait Canlı Hayvan Pazarı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar geçici süre ile kapatılmıştır.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu ve hastalıkların yayılmasının önlemesi amacı ile alınan bu karar, ilgili tüm üyelerimize, paydaşlarımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
İç Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvan satış merkezlerinden Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'na, her pazar günü 3 bin ila 3 bin 500 büyükbaş, yaklaşık 4 bin de küçükbaş canlı hayvan girişi yapılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Türkiye, Güncel

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