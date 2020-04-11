Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 12 daireli bir binanın karantinaya alındığı bildirildi.

11.04.2020 01:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:35
Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı
Kırşehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 12 daireli bir binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Medrese Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, binada temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İlimiz Merkez Medrese Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."
Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 6 katlı ve 12 daireli binaya giriş çıkışlar yasaklandı.
Kırşehir'de daha önce de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez Kervansaray Mahallesi'ndeki 80 daireli 2 binanın olduğu site ile Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyündeki bir mahalle karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:48: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 01:47: Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2) - Haber 01:45: Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştu (2) - Haber 01:45: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ KAPALI SEMP PAZARINA AKIN ETTİLER - Haber 01:45: Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi - Haber