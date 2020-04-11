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Kırşehir'de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı

Kırşehir'de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı Covid-19 salgını korunma tedbirleri kapsamında Kırşehir'de, 12 dairelik bir apartmanda karantina uygulaması yapıldı.

11.04.2020 03:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:45
Kırşehir 'de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı
KIRŞEHİR - Covid-19 salgını korunma tedbirleri kapsamında Kırşehir'de, 12 dairelik bir apartmanda karantina uygulaması yapıldı.
Kırşehir Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile karantina tedbirini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Kırşehir Merkez Medrese Mahallesinde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde Koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir"denildi.
Kırşehir Emniyetinin güvenlik önlemleri aldığı binada sağlık görevlileri daireleri tek tek gezerek atedş ölçümleri ile birlikte sağlık kontrolü yaptı. Kırşehir’de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırşehir Valiliği, Koronavirüs, Kırşehir, Sağlık
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