Kırşehir'de 16 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Kırşehir
'de, hayırseverlerin katkısıyla 16 engelliye tekerlekli sandalye verildi. Dünya Engelliler Günü
nedeniyle Ağalar Konağı'nda etkinlik düzenlendi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, etkinlikte yaptığı konuşmada, her insanın engelli adayı olduğunu, bu nedenle de engelli vatandaşlara her zaman sevgi ve şefkatle yaklaşmak gerektiğini ifade etti.
Engelli vatandaşları sürekli toplumun içinde görmek istediklerini belirten Akın, şöyle devam etti:
"Devletimiz, toplumumuzun bir kısmını oluşturan engellilik konusunu ciddiye alarak, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yüklerini hafifletmek adına düzenlemeler yapmıştır. Engelli kardeşlerimizin hizmetlere kolayca erişmesi için kamu kurumlarında da önemli çalışmalar yapılıyor. İlimizdeki bazı kamu kuruluşlarımızın engellilere yönelik eksikliklerinin bir an evvel giderilmesi yönünde talimatlar verdim. Engelli vatandaşlarımızı gerek sportif gerek sanatsal gerekse diğer etkinliklerle sürekli toplumun içinde görmek istiyoruz. Bu duygularla, engelli vatandaşlarımızla ve aileleriyle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, engelsiz günler diliyorum." Milletvekili Mustafa Kendirli
de ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de engellilere yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini, engellilerin sosyal ve kültürel yaşamda daha önde olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı. Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci de Kırşehir'de engelli vatandaşların hayatını kolay sürdürmesi için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek her zaman engellilerin yanında olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından, hayırseverlerin katkısıyla temin edilen 16 tekerlekli sandalye, engellilere dağıtıldı.
Tekerlekli sandalyeleri teslim alan hak sahipleri, hayırseverlere teşekkür etti.
Dünya Engelliler Günü,Kırşehir
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:07