25.06.2019 16:47
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Kırşehir'de 18 kurumda Sosyal Çalışma Programı uygulanacak

Kırşehir

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya, il genelinde 18 kurumda 128 kişilik Sosyal Çalışma Programı uygulanacağını bildirdi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya, il genelinde 18 kurumda 128 kişilik Sosyal Çalışma Programı uygulanacağını bildirdi.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek ve toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak amacıyla Çalışma Programı düzenlediğini belirtti.
Katılan öğrencilere çalışma disiplini kazandırılmasının da amaçlandığı programın Kırşehir'de de gerçekleştirileceğini vurgulayan Kaya, programın haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde yürütüleceğini dile getirdi.
Müracaatların 25-28 Haziran tarihleri arasında "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"İlimizde 18 ayrı kamu kurum ve kuruluşunda, 128 kişi ile düzenlenecek programlara öğrencilerin, kendi alanıyla ilgili kurumlar için müracaat yapmalarının daha isabetli olacağı tavsiye edilmektedir. Örneğin sağlık alanında eğitim gören bir öğrencimizin İl Sağlık Müdürlüğü ile düzenlenecek olan kontenjana müracaat etmesinin öğrencinin gelişimi için daha uygun olacağı değerlendirilmektedir."
Kaynak: AA
Kırşehir , Güncel

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