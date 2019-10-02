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Kırşehir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yurda kaçak yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

02.10.2019 13:00Kırşehir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de yurda kaçak yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mucur ilçesi girişinde, camları siyah filmle kaplanmış bir minibüsü takibe aldı.
Ekipler, Kahramanmaraş'tan Bolu'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen V.T. yönetimindeki minibüsü, İnanç köyü yakınlarında durdurdu.
Araçta biri Pakistan, 25'i Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
İran sınırından Türkiye'ye izinsiz giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Aracın sürücüsü V.T. ise gözaltına alındı.

Kahramanmaraş, Kırşehir, Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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