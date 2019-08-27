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Kırşehir'de 260 çocuk sünnet ettirilecek

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 260 çocuğun toplu şölenle sünnet ettirileceğini bildirdi.

27.08.2019 16:36 Kırşehir'de 260 çocuk sünnet ettirilecek
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 260 çocuğun toplu şölenle sünnet ettirileceğini bildirdi.
Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kırşehir Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenecek şölenin, 29 Ağustos Perşembe gerçekleştirileceğini belirtti.
Cacabey Meydanında düzenlenecek şölenin bu yıl daha coşkulu geçeceğini ve yapılacak etkinliklerle çocukların gönüllerince eğleneceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir Belediyesi olarak geleneksel sünnet şölenine Kırşehir genelinden 260 çocuk müracaat etti. Göreve başladığımız günden beri sosyal belediyeciliğin gerektirdiği konularda elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çabalıyoruz. Kentte yapılacak hizmetlerimizden biri olan şölenimizi Cacabey Meydanında yapacağız. Sünnet şölenimizde çocuklarımıza sünnet kıyafetlerini ve oyuncaklarını ücretsiz dağıtacağız. Çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmak ve onlara destek vermek için tüm hemşehrilerimizi şölenimize davet ediyorum."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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