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Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı

KIRŞEHİR'de pazar esnafı 300 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dar gelirli olan 150 aileye, gıda yardımında bulundu.

14.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:32
Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı

KIRŞEHİR'de pazar esnafı 300 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dar gelirli olan 150 aileye, gıda yardımında bulundu.

Kırşehir 'de pazar esnafı 300 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sebze, meyve ve çeşitli gıdaları kapalı pazar yerinde hazırladı. Mahalle muhtarlarının yardımıyla hazırlanan paketler, ihtiyaç sahibi 150 ailenin evlerine teslim edildi. Düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Süleyman Akagündüz, "Kırşehir pazar esnafı ile dar gelirli vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledik. Bu duyarlı davranışın her kesimin katılımını bekliyoruz. Poşetlerimizin içerisinde biber, patlıcan, domates, ekmek, evin ne gıda ihtiyacı varsa esnaf arkadaşlarımızla burada topladık" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
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