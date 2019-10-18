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Kırşehir'de 33 yıllık rahim sarması hastalığına operasyon yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KEA), 33 yıldır rahim sarması hastalığı ile mücadele eden kişiye ameliyat yapıldı.

18.10.2019 15:30Kırşehir'de 33 yıllık rahim sarması hastalığına operasyon yapıldı
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KEA), 33 yıldır rahim sarması hastalığı ile mücadele eden kişiye ameliyat yapıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği'nde kadınlarda nadir görülen evre 4 rahim sarması hastası 59 yaşındaki bir kadına, sakrohisteropeksi amaliyatı yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Biilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Emir, ameliyatın çok sık olmamakla birlikte Kırşehir'de uygulanabildiğini söyledi.

Emir, açıklamasında; "Yaşlanan nüfusla birlikte pelvik taban bozuklukların da ki, artış toplumun en önemli sorunlarından birisi olmuştur. Gerek idrar kaçırma (öksürme ve sıkışma ile), gerekse pelvik organların sarkarak vajen dışınan çıkması hastaların yaşam kalitelerini bozan çok önemli bir sorundur. Depresyona ve hastaların kendilerine güvenlerin kaybına neden olmaktadır. Bu rahatsızlıklarla ile ilgili ameliyatlar sorunsuz olarak uzun bir süredir kliniğimizde uygulanmaktadır"dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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